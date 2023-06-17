Нажрался "до белочки": Сальдо померещилось, как его обстреляли британскими ракетами

Ставленник Кремля на оккупированной Херсонщине Владимир Сальдо заявил, что на него объявили охоту. Коллаборационист божится, что по нему выпустили британские ракеты.

Сальдо разочаровалось, что украинские военные нанесли удары по военным объектам России на Арабатской Стрелке и в Железном порту. Заявление гауляйтера распространили пропагандистские СМИ, пишет 24 Канал.

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Сальдо говорит, что приказ на его ликвидацию якобы отдал Буданов

Очевидно, российская ПВО не смогла предупредить удары по военным объектам, поэтому Сальдо пришлось оправдывать неудачи. Он не придумал ничего другого, как сказать, что удар был направлен против него.

Кроме того, он почему-то решил комментировать удары по позициям оккупантов почти через неделю после того, как это произошло.

Гауляйтер решил, что приказ "осуществить на него охоту" будто бы отдал лично глава украинской военной разведки Кирилл Буданов якобы по поручению президента Владимира Зеленского.

Выпущено более десяти ракет точного действия. И выпущены они были только с одной целью – найти и уничтожить меня,

– сказал он.

Гауляйтер традиционно соврал, что пострадали мирные жители и гражданские объекты в Железном порту и на Арбатской стрелке. Впрочем, известно, что украинские военные наносят удары только по военным объектам России и там, где размещаются оккупанты.

Сальдо в странном состоянии

Следует обратить внимание, что на ролике Сальдо тяжело подбирает слова, что ставит под сомнение состояние гауляйтера. Свое видео Сальдо записал находясь в российском Петербурге на фоне крейсера "Аврора".

Невооруженным глазом заметно, что видео состоит из нескольких "склеек". Коллаборант не смог произнести заготовленный текст на одном дыхании, что тоже свидетельствует о его странном состоянии. Это также указывает на то, что видео постановочное, чтобы дискредитировать Украину.

В конце концов Сальдо говорит, что его якобы обстреливали британскими ракетами. Вероятно, он подразумевает Storm Shadow. Однако трудно представить, что Украина решила потратить десять ракет на гауляйтера, поскольку одна ракета стоит около 2,5 миллиона долларов.