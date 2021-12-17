В США заявили, что готовы к диалогу с Россией, а Путин вряд ли будет нападать на Украину

Помощника президента США Джейка Салливана заявил, что Вашингтон готов к прямым переговорам с Россией. В то же время он отметил, что Владимир Путин не готов к полномасштабному нападению.

По словам советника Джо Байдена, США готовы обсудить вопросы конфликта на Донбассе и в то же время выразить свою обеспокоенность.

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Путин не утвердил нападение на Украину

Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин не утвердил нападение на Украину. Однако это не значит, что нет угрозы. Хотя помощник президента США убежден, что нападение вряд ли возможно.

Существующая угроза заставляет США увеличить военную помощь Украине. Решение о новых пакетах помощи Украине скоро примет президент Джо Байден.

Мы постоянно оцениваем дополнительные (военные – 24 канал) потребности Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваем,

– заявил Салливан.

В то же время, помощник президента Байдена подчеркнул, что США готовы вести переговоры с Россией о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Российские войска на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ появилась информация о том, что Россия наращивает военную силу на границе с Украиной.

Эту информацию подтвердил и руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам. Россия уже может напасть в начале 2022 года.

Из-за российской угрозы министр обороны Алексей Резников призвал западных партнеров предоставить Украине военную помощь.

В ЕС и НАТО заявили, что российская агрессия будет иметь тяжелые последствия для Кремля. В то же время, в Альянсе уже отметили, что принцип коллективной обороны не распространяется на Украину, поэтому НАТО не будет воевать в случае полномасштабного российского вторжения.

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