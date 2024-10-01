"Доверенное лицо России": президент Грузии раскритиковала правящую партию страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала политику собственной страны. Она назвала политику правительства страны опасной, а правящую партию "Грузинская мечта" – "доверенным лицом России".

Об этом заявила Саломе Зурабишвили. Она заявила, что в Грузии постоянно происходит давление на общество.

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Президент Грузии высказалась о политике собственной страны

Слова Зурабишвили касались ситуации, когда грузинское правительство обвиняют в откате демократии в стране.

Мы наблюдаем гибридную войну, пропаганду, давление страхом. Был принят российский закон, который вступил в силу. Это попытка давления на гражданское общество, все определят выборы, на выборах народ должен выразить свою волю и победить угрозы,

– отметила она.

Зурабишвили также высказалась относительно попыток РФ повлиять на политическую ситуацию в Грузии.

"Стратегия, которую Россия использует в Грузии, – это присутствие доверенных лиц. "Грузинская мечта" на самом деле является доверенным лицом России в Грузии", – подчеркнула она.

Напомним, что парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах" несмотря на вето президента.