С криками "предательница": Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Грузии
На пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили напали в аэропорту. Ее забросали яйцами.
Зурабишвили как раз возвращалась с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Pirveli.
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Люди выкрикивали "предательница" вслед Зурабишвили
В сети опубликовали соответствующие кадры во вторник, 18 февраля.
На нем видно, как в аэропорту Зурабишвили встретили неизвестные лица.
Они выкрикивали вслед экс-президенту "предательница" и, соответственно, снимали еще на видео.
Уже на выходе из аэропорта в нее и охранников полетели яйца. Судя по кадрам, часть из них попала.
На Зурабишвили напали в аэропорту: смотрите видео
Утверждается, что грузинская полиция якобы никак не отреагировала на нападение.
К слову, накануне так же в аэропорту встретили и оппозиционного экс-премьера Георгия Гахарию. Правоохранители также решили на это не реагировать.