С криками "предательница": Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Грузии

На пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили напали в аэропорту. Ее забросали яйцами.

Зурабишвили как раз возвращалась с Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Pirveli.

Смотрите также Певица Нино Катамадзе предстала перед судом из-за участия в протестах в Грузии

Люди выкрикивали "предательница" вслед Зурабишвили

В сети опубликовали соответствующие кадры во вторник, 18 февраля.

На нем видно, как в аэропорту Зурабишвили встретили неизвестные лица.

Они выкрикивали вслед экс-президенту "предательница" и, соответственно, снимали еще на видео.

Уже на выходе из аэропорта в нее и охранников полетели яйца. Судя по кадрам, часть из них попала.

На Зурабишвили напали в аэропорту: смотрите видео

Утверждается, что грузинская полиция якобы никак не отреагировала на нападение.

К слову, накануне так же в аэропорту встретили и оппозиционного экс-премьера Георгия Гахарию. Правоохранители также решили на это не реагировать.