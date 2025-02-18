Зурабішвілі якраз поверталася із Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Pirveli.

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Люди вигукували "зрадниця" услід Зурабішвілі

У мережі опублікували відповідні кадри у вівторок, 18 лютого.

На ньому видно, як в аеропорту Зурабішвілі зустріли невідомі особи.

Вони вигукували услід експрезидентці "зрадниця" і, відповідно, знімали ще на відео.

Уже на виході з аеропорту у неї та охоронців полетіли яйця. Судячи із кадрів, частина із них влучила.

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Стверджується, що грузинська поліція нібито ніяк не відреагувала на напад.

До слова, напередодні так само в аеропорту зустріли й опозиційного експрем'єра Георгія Гахарію. Правоохоронці також вирішили на це не реагувати.