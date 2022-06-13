Сам город блокирует наступление, – Коваленко объяснил, почему оккупантам сложно воевать в Северодонецке

В Северодонецке на Луганщине ситуация остается сложной, ведь там идут тяжелые бои. В то же время, именно этот город сейчас играет блокировочную роль для наступления российских оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко . Северодонецк позволяет занять наиболее выгодную оборонную позицию именно в районе промзоны, которую и сделали украинские военные.

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В то же время городские районы, где имеется довольно плотная застройка, они использовали для уничтожения как можно большего количества российских оккупантов, не приспособленных именно для боев в городе.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Северодонецк – это тот город, который сейчас играет блокировочную роль для наступления российских оккупантов.

В то же время, Коваленко не исключает, что ВСУ могут отойти от Северодонецка в сторону Лисичанска для того, чтобы сохранить жизнь наших военнослужащих и занять более выгодные оборонные позиции.

Обозреватель отметил, что сейчас мы видим ситуацию, когда город разрушается артиллерией оккупантов, которые имеют преимущество в количестве как ствольной артиллерии, так и реактивной именно на этом направлении.

"В дальнейшем, я считаю, если не будет достаточно серьезной огневой поддержки нашей группы ВСУ, которые находятся в промышленной зоне и время от времени уничтожают в городе российских оккупантов, то их пребывание будет достаточно рискованным", - отметил Коваленко.

Что происходит в Северодонецке: последние новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас в Северодонецке идут тяжелые бои . Россияне при поддержке артиллерии вели штурмовые действия и имели частичный успех, оттеснив украинских военных из центра города. Однако стоит заметить, что ситуация меняется почти каждый час.

Украинские военные ССО уничтожили 3 "Града" российских оккупантов. Ими захватчики обстреливали Северодонецк.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 12 июня сообщил , что российские захватчики разрушили еще один мост в Северодонецке. Он добавил, что оккупанты занимаются активными обстрелами последней переправы в городе.

По предварительным данным, Вооруженные Силы Украины контролируют треть Северодонецка.

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