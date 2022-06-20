Самая большая и главная проблема, – советник мэра Мариуполя рассказал об основном дискомфорте горожан

В Мариуполе катастрофическая ситуация с питьевой водой. В часть города российские оккупанты ее буквально не завозят.

Об этом 24 канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в городе практически нет питьевой воды, а в один из районов ее вообще не привозят.

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Питьевую воду развозят раз в неделю

Российские кафиры возобновили водоснабжение по трубам в части города. Эта вода – чисто техническая. Петр Андрющенко подчеркнул, что ее берут из такого водохранилища, из которого вообще нельзя употреблять воду без предварительной очистки. А его нет.

Кроме того, регулярные российские обстрелы существенно повредили систему водоснабжения. Во многих местах она выстреливает фонтанами черед дыры в трубах.

С питьевой водой ситуация еще хуже. Единственный источник, где в Мариуполе брали питьевую, сейчас обмелело по естественным причинам. Воды стало настолько мало, что кафиры развозят ее по районам раз в неделю. Как добавляет Андрющенко, есть возможность приобрести воду в бутылях за безумные деньги .

В Левобережном районе вообще катастрофа. Там нет ни технической, ни питьевой воды. Люди выживают как только могут.

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В городе пока не работает канализация. Российские кафиры ничего с этим не делают и, убежден Петр Андрющенко, дойдут до критического момента, когда отходы пойдут наружу.

Также там критическая ситуация с потенциальным распространением холеры и других опасных болезней. В городе +28 градусов, высокая влажность и множество трупов под завалами. Это все попадает в воду. По понятным причинам многие люди соблюдают гигиену на море. Именно там могут распространиться опасные инфекции.

По словам Петра Андрющенко, россияне сознательно ничего не делают , чтобы улучшить ситуацию в городе. Им банально не нужно столько людей. У кафиров такой подход : сколько выживет – столько выживет. Кстати, жителям России уже говорили, что не нужно делать дополнительную прививку против холеры.

То есть, мы понимаем, что они слышат нас и понимают угрозу (холеры – 24 канал). Но никто ничего не делает. Это сознательное уничтожение украинцев. Сознательная политика по уменьшению количества мариупольцев. Потому что им столько людей там не нужно. Там четко виден подход: сколько выживет – столько выживет, – подчеркнул Петр Андрющенко.

Какая ситуация в Мариуполе – рассказывает Петр Андрющенко: смотрите видео

Напомним, в Мариуполе уже участились обращения людей с симптомами холеры и дизентерии. Ежедневно с такими проблемами в медицинские учреждения приходят около 10-15 местных.