Самая большая угроза здесь для ЕС, – Стефанишина о газовом контракте России и Венгрии
Источник:ТСН
Венгрия и Россия 27 сентября подписали долгосрочный контракт о поставках газа в обход Украины. Однако больше всего угроз эта договоренность может представлять именно для Евросоюза.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин. По ее словам, Украина ведет переговоры о бронировании запасов газа.
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Однако параллельно этим самым занимается и "Газпром". В частности, уже есть один "успешный" кейс Венгрии.
Здесь, конечно, есть физическая угроза для Украины. Однако наибольшая угроза для Евросоюза,
– заявила вице-премьер.
Какая угроза возникнет для ЕС
Как рассказала Стефанишин, если Евросоюз не будет проактивно реагировать, то в итоге он получит небольшие "очаги пожаров", которые могут "поджечь" большую территорию.
Несмотря на это, для ЕС важнее реагировать на соглашение России и Венгрии, чем для Украины.
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Соглашение России и Венгрии: кратко
- Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт на 15 лет о поставках газа. Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию из-за соглашения.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны.
- Россия 1 октября начала транспортировку газа в Венгрию, минуя Украину. В то же время украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.
- Из-за газового соглашения Венгрии и России, Украине приходится переориентировать реверс газа на польский, словацкий и румынский рынки.