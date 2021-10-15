Самая большая угроза здесь для ЕС, – Стефанишина о газовом контракте России и Венгрии

Венгрия и Россия 27 сентября подписали долгосрочный контракт о поставках газа в обход Украины. Однако больше всего угроз эта договоренность может представлять именно для Евросоюза.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин. По ее словам, Украина ведет переговоры о бронировании запасов газа.

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Однако параллельно этим самым занимается и "Газпром". В частности, уже есть один "успешный" кейс Венгрии.

Здесь, конечно, есть физическая угроза для Украины. Однако наибольшая угроза для Евросоюза,

– заявила вице-премьер.

Какая угроза возникнет для ЕС

Как рассказала Стефанишин, если Евросоюз не будет проактивно реагировать, то в итоге он получит небольшие "очаги пожаров", которые могут "поджечь" большую территорию.

Несмотря на это, для ЕС важнее реагировать на соглашение России и Венгрии, чем для Украины.

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