Самая быстрая таможня в мире: Шмыгаль анонсировал максимальное упрощение всех процедур

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль снова обратился к украинцам. Он рассказал о максимальном упрощении таможенных процедур.

Шмыгаль сообщил, что правительство имеет целью создать самую быструю таможню в мире, информирует 24 канал.

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Новые правила для таможни

Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. По декларативному принципу,

– сообщил глава Кабмина.

По его словам, все кто желает остаться на общей системе могут платить только НДС. Оформление документов должно занимать не более 15 минут. В то же время те, кто стремится ввозить товары на территорию Украины без таможенного оформления, обязаны предварительно заполнить грузовую таможенную декларацию.

Шмыгаль добавил, что правительство уже приняло соответствующее постановление. Кроме того, он выразил надежду, что парламент в самый быстрый срок освободит от пошлины и НДС все категории товаров, которые сейчас направляются в Украину.

Обращение Шмыгаля за 18 марта: Смотреть видео