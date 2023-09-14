Самая кассовая лента 2023 года "Барби" онлайн на SWEET․TV
В национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года – "Барби". Фантастическая комедия с Марго Робби и Райаном Гослингом за четыре недели проката в стране собрала более 110 миллионов гривен.
Это позволило ленте получить звание "Самого успешного фильма Warner Bros. в Украине", информирует 24 Канал. В чем особенность фильма – рассказываем в материале.
Читайте также Фантастическая анимация онлайн на SWEET․TV: премьера фильма "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
О чем кинолента
Главная героиня – "стереотипная" Барби – голубоглазая блондинка в розовом платье. Живет она в сказочном Барбиленде.
В этом клубнично-розовом мире царит, на первый взгляд, сплошная гармония. Однако Барби внезапно начинает думать о смерти.
С нескрываемой сатирой в фильме высмеиваются гендерные стереотипы, сексизм и мизогиния, а также другие односторонние модели патриархата и матриархата. Комедийная составляющая фильма тоже очень мощная.
В то же время сюжет и главная идея киноленты значительно глубже, чем могут показаться сначала зрителю – это детальный разбор того, что значит быть женщиной. Фильм о самопознании, свободе выбора и о том, что даже в идеальном мире есть недостатки и это абсолютно нормально.
На SWEET.TV – премьера фильма "Барби" / Фото SWEET.TV
Лента получила безумный успех
Фильм "Барби" стал самым кассовым в этом году, собрав 1,38 миллиарда долларов. В частности, он обогнал и "Братьев Супер Марио в кино" (1,359 миллиарда долларов).
Бюджет ленты, по разным источникам, составляет до 145 миллионов долларов. В то же время только за первый уик-энд фильм принес 162 миллиона долларов, чем полностью покрыл затраты на производство.
А миллиард удалось заработать за первые 17 дней. К слову, Грета Гервиг является единственной женщиной-режиссером, чей фильм пересек границу в 1 миллиард долларов.
Кинолента одержала победу в номинации "Самый ожидаемый фильм" от Ассоциации критиков Голливуда, а также премию за лучший тизер в Golden Trailer Awards.
"Барби" вне закона
Отметим, что эта беззаботная летняя комедия вызвала немалое возмущение в самых консервативных странах и запрет на показ в кинотеатрах:
- во Вьетнаме "Барби" запретили из-за сцены с картой, на которой изображены спорные территории в Южнокитайском море;
- фильм не показывали в нескольких мусульманских странах, в частности в Кувейте и Ливане;
- в Алжире прекратили прокат уже через две недели. Причиной стали сцены, "предназначенные для взрослой аудитории и намеки на гомосексуальность";
- Минкультуры россии официально отметило, что лента "не отвечает целям и задачам по сохранению русских духовно-нравственных ценностей".
Интересные факты о "Барби", которые следует знать
Весьма забавным является тот факт, что создание вселенной Барби вызвало временный дефицит розовой краски во всем мире. Кроме того, в фильме снялась дочь изобретательницы Барби. Правда, она имела эпизодическую роль.
Десятки образов персонажей создали на основе реальных кукольных костюмов Барби и Кена. Музыкальная составляющая этого магически сказочного мира, как стало известно, состоит из фанковых мелодий Марка Ронсона и Эндрю Ваятта, а также современных поп-треков Дуа Липы, Ники Минаж и Ice Spice.
Более того, "Барби" содержит кучу сложных ссылок на творчество Стэнли Кубрика, Фрэнсиса Форда Копполы и даже Зака Снайдера. Все это, несомненно, делает фильм достойным внимания.
Посмотреть "Барби" на украинском без рекламы можно на SWEET.TV.
SWEET.TV – онлайн-кинотеатр невероятных премьер и крутого контента
Национальный онлайн кинотеатр SWEET.TV продолжает открывать новые фильмы для своих зрителей. Киноленты, покоряющие мир, бьют все рекорды и создают новые тренды. Заметим, что каждый зритель получает из SWEET.TV гораздо больше, чем просто сервис по телевидению и кино.
Лучшие фильмы. SWEET.TV делает акцент на расширении видеотеки. Ведь лицензионное потребление контента, отказ от российских пиратских сайтов – сознательный выбор зрителей SWEET.TV, которые поддерживают национальный онлайн-кинотеатр. На платформе еженедельно появляются новые ленты – не только премьеры, но и другие фильмы, доступные для диджитал-релиза.
Телевидение по правилам зрителей. SWEET.TV освобождает от необходимости подчиняться расписанию программы. Следовательно, любимые шоу можно смотреть в записи. Более того, устанавливать напоминания о выходе любимой передачи. Кроме того, национальный онлайн-кинотеатр доступен для просмотра на различных устройствах – телевизоре, смартфоне, компьютере, планшете и через X-box.
Удобство и комфорт. Присоединиться к SWEET.TV можно удобным способом. Для этого не нужно заполнять бумажки, вызывать мастера, покупать декодеры или тарелки, оставлять данные паспорта и адрес проживания. Все гораздо проще. Достаточно двух кликов и потребитель получает качественный контент, где картинка не распадается на пикселе и не зависает.
Чтобы на собственном опыте проверить вышесказанное, достаточно присоединиться к лучшей подписке SWEET.TV в неделю совершенно бесплатно (без привязки к карте).