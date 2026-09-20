В Москве жалуются на "самую массированную" атаку: на столицу летели сотни дронов, которые "подожгли" НПЗ
20 сентября дроны совершили массированную атаку на Россию. Только на Москву летело более 450 беспилотников. Их, якобы, сбили. Но на территории местного НПЗ вспыхнул масштабный пожар.
О последствиях обстрела сообщают российские власти.
Что говорят в Москве об атаке?
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что всего с вчерашнего дня силы "ПВО" якобы сбили более 1600 дронов, летевших на Москву. В частности, 450 БПЛА, по его словам, были уничтожены утром при подлете к городу.
Впрочем, некоторые из них все же достигли своей цели – на территории Московского НПЗ вспыхнул масштабный пожар.
Горит НПЗ в Капотне: смотрите фото очевидцев
Собянин связал атаку с выборами в Госдуму России. По его словам, "беспрецедентный удар" якобы был спланирован для срыва голосования, однако, как утверждал мэр Москвы, этого сделать не удалось.
Стоит добавить и то, что из-за введенных из соображений безопасности ограничений более 30 рейсов не смогли совершить посадку в московских аэропортах.
Самолеты перенаправляли на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнекамске.
При этом обстрел Московской области прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что россияне цинично обстреливали украинские АЗС, подвергая опасности жизни мирных людей.
В частности, 8 сентября в Харькове в результате удара по автозаправочной станции вспыхнул пожар. Также были повреждены газовая колонка и автомобили. А уже 10 сентября российский беспилотник повредил АЗС в Голосеевском районе Киева.
В то же время, по данным Reuters, с начала 2026 года только в Киеве в результате российских атак были повреждены 16 автозаправочных станций. Во время обстрела 15 сентября были повреждены еще две АЗС.
Сами же оккупанты, в свою очередь, получили удар по заводу, который обеспечивает топливом почти всю Москву. Отметим, что атакованное предприятие – это один из крупнейших НПЗ России, расположенный в московском районе Капотня. Его перерабатывающая мощность составляет 11 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 40% топливного рынка.