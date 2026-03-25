Самая масштабная дневная атака в истории: россияне за 24 часа запустили 999 "Шахедов"

Во вторник, 24 марта, Россия осуществила самую масштабную дневную атаку по Украине с начала полномасштабного вторжения. За сутки враг выпустил 999 ударных дронов.

Силы ПВО обезвредили 94,6% воздушных целей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как Украина отразила атаку 24 марта?

В Минобороны напомнили, что перед дневной атакой Россия ночью била по Украине крылатыми ракетами, баллистами и ударными БпЛА. Всего за 24 часа по украинским городам было выпущено 999 "Шахедов".

По данным ведомства, в Киевской области зафиксировали около 250 БПЛА, однако над Киевом – ни одного благодаря работе ПВО.

Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области,

– объяснили в Минобороны.

На фоне того, что Россия пытается перегрузить систему ПВО, Украина развивает эшелонированную защиту.

Как рассказали в Министерстве, он основывается на системном подходе и привлечении различных средств противодействия. Речь идет о Воздушных силах, дронах-перехватчиках, мобильных огневых группах, тактической авиации и вертолетах.

Украина осуществляет масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет,

– отметили в сообщении.

Отмечается, что результаты работы заметны в крупных городах. В то же время, российская армия активизирует атаки по западным регионам. Поэтому Минобороны заявило, что работает над новым рубежом воздушной защиты на западе.

"Враг понимает эти процессы. Именно поэтому при ударе 24 марта Россия применила все доступные ресурсы", – добавили в Министерстве.

