"Самая мощная в истории": российские провайдеры не могут оправиться от кибератаки ГУР

Специалисты ГУР МО Украины в конце мая осуществили мощную кибератаку на российских провайдеров. Без связи остались по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

По информации от источников 24 Канала, представители российских провайдеров назвали эту атаку самой мощной DDos-атакой, с которой им когда-либо приходилось сталкиваться. На частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов.

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Что известно о кибератаке на российских провайдеров

Масштабная кибератака, осуществлена специалистами ГУР МО, в конце мая оставила без связи по меньшей мере 250 тысяч абонентов на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

По словам генерального директора одного из российских операторов связи Ивана Зимы, на частичное восстановление связи провайдерам понадобилось не менее 16 часов, однако значительное количество абонентов оставались без связи более двух суток. Атака поразила как сети абонентов, так и инфраструктуру операторов.

Во время восстановления связи провайдеры столкнулись с трудностями в коммуникации с абонентами.

Опасаясь традиционного российского мошенничества, абоненты отказывались предоставлять операторам свою актуальную контактную информацию, а 20% абонентов отказались от модернизации сетевого оборудования, что в будущем могло бы защитить их от дальнейших атак,

– отмечает источник.

Из-за этого провайдерам пришлось привлекать сотни дополнительных технических специалистов для обработки многочисленных обращений недовольных клиентов.

Кто больше всего пострадал от кибератаки ГУР

Наиболее пострадавшим от атаки стал телеком-оператор "Миранда-медиа". Абоненты этого провайдера остались без доступа к связи и не могли осуществить оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы.

Оккупанты жалуются на кибератаку / Фото источника

Пользователи "Миранда-медиа", работающей под брендом "Миртелеком" на оккупированных территориях, не имели доступа к сети в Крыму, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Также значительное поражение получили сети российского провайдера "Фарлайн", преимущественно в Крыму.

Подобные атаки продолжились и в июне.

Под ударом в частности оказались сети все той же "Миранда-медиа", серверы пропагандистских СМИ, серверы местных органов оккупационной власти, контакт-центры, системы регистрации и контроля движения на Керченском мосту, ресурсы и сетевая инфраструктура аэропортов, платежные системы,

– рассказал источник.

Это привело к прекращению работы кассовых аппаратов в ряде городов оккупированного Крыма, задержке многих авиарейсов и возникновению значительных пробок на Крымском мосту.