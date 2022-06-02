Самая сложная ситуация на Луганщине, оккупанты питаются вытеснить подразделения ВСУ, — Залужный

Валерий Залужный рассказал, что сложнее всего сейчас в Луганской области. Главнокомандующий ВСУ объяснил, что враг имеет преимущество в артиллерии.

Поэтому Украина должна как можно скорее перейти на оружие образца НАТО. Об этом Валерий Залужный рассказал 1 июня в ходе беседы с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром.

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В Луганской области ситуация самая тяжелая

Валерий Залужный рассказал французскому коллеге, что боевые действия в Украине ведутся почти по всем направлениям.

Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют сочетания как оборонительных, так и наступательных действий,

– рассказал Залужный.

Вспомнил также, что сохранить жизнь наших людей и территории можно, переведя нашу армию на вооружение НАТовского образца.

Кроме того, во время общения с Тьери Бюркаром Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Францию за оказанную помощь и поддержку.

"Также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российского обстрела французского журналиста Фредерика Леклерка", – вспомнил Залужный.

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1 июня во Львовской области люди слышали взрывы. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что оккупанты ракетами атаковали объект транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе. По состоянию на вечер 1 июня было 5 раненых.

Кроме того, в оперативном командовании "Юг" рассказали, что враг увеличил до 3 кораблей в Черном море. К сожалению, до сих пор есть угроза ракетных ударов врага с моря и воздуха, а также с временно оккупированных территорий и России.

В Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили 13 вражеских атак. Известно, что еще на 2 локациях продолжались ожесточенные бои. В течение суток 1 июня наши военнослужащие уничтожили там 2 танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин, 4 вражеских автомобиля.

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