Самая трудная ситуация в Гостомеле – люди просто идут пешком, – Поворозник об эвакуации

Рашистские оккупанты продолжают обстреливать мирных людей, в том числе во время согласованных эвакуаций. В то же время, Украина делает все возможное, чтобы забрать гражданских с горячих точек.

Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он рассказал, откуда сложнее всего эвакуировать население.

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В Гостомеле практически нет дорог

Самая трудная ситуация в Гостомеле – люди просто идут пешком, поскольку там практически нет дорог. Мы уже забираем их в районе Бучи. Сейчас оттуда уехать очень сложно,

– заявил Поворозник.

Он подчеркнул, что каждый день они прилагают все усилия, чтобы забрать население из опасных точек. Также Поворозник надеется, что завтра согласуют коридоры, и они постараются туда доехать.

Киевская ОГА 10 марта опубликовала список самых опасных направлений в Киевской области. Ознакомиться с ним можно здесь.

Поворозник рассказал, откуда тяжелее всего эвакуировать людей: смотрите видео