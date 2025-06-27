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24 Канал Новости Украины Цинический удар России по Самару: количество жертв растет, много пострадавших
27 июня, 13:19
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Цинический удар России по Самару: количество жертв растет, много пострадавших

Дария Черныш
Основні тези
  • 27 июня Россия атаковала город Самар на Днепропетровщине, что привело к по меньшей мере 4 погибших и 17 пострадавших.
  • Днепропетровская ОГА сообщила о последствиях атаки, информация уточняется, взрывы были слышны в регионе.

Днем 27 июня Россия атаковала город Самар на Днепропетровщине. К сожалению, известно уже известно о погибших и более десяти пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Что известно о погибших и пострадавших 

По данным ОВА, в результате вражеской атаки в пятницу, 27 июня, по состоянию на 13:07 известно о четырех погибших и 17 пострадавших. Информация уточняется. 

Накануне стало известно, что в Днепропетровской области прогремели взрывы. На месте ушиба пожар. Воздушные силы сообщали о воздушной цели на регион.