Куда там Западу: в Самарской области – эпидемия педикулеза

В Самарской области увеличилось количество людей, страдающих педикулезом. Отмечается, что с прошлого года врачи фиксируют увеличение заболеваний в два раза.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на статистику Самарастата.

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Отмечается, с прошлого года врачи фиксируют увеличение заболеваний в 2 раза.

Педикулез или завошивание – это паразитирование на человеке насекомых вшей, сопровождающееся зудом и может приводить к специфическим заболеваниям кожи.

Кроме непосредственного паразитизма, платяные вши способны переносить эпидемический сыпной тиф, эпидемический (или вшивый) поворотный тиф, волынскую горячку.

Педикулез имеет следующие проявления:

зуд кожи в месте укуса вши

мелкие серовато-голубые пятна на коже

наличие гнид в волосах

Жители Самары атакуют вши

В декабре 2022 года педикулез впервые обнаружили у 52 жителей области. В то время как за тот же период 2021 года вши были обнаружены у 25 самарцев.

В учебном центре Минобороны России в Елане произошла вспышка педикулеза среди мобилизованных. Все потому, что им не хватает мест для мытья. Мобилизированные жаловались, что их без подготовки бросили на убой в войне в Украине. Сначала они дошли до границы поселка Милово Луганской области.

Мол, там просили командиров вернуть их домой – на территорию части. Впрочем, солдатам отказали. Их вернули обратно на фронт через Валуйки. В настоящее время они находятся на территории военной комендатуры в Луганской области.