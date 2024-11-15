Схема не новая: почему на саммит G20 едет Лавров, а не Путин

Делегацию России на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии возглавит глава МИД Сергей Лавров. Поговаривают, что диктатор Владимир Путин поехать туда не может из-за ордера на арест, который выдал Международный уголовный суд, но это не главная причина.

Политолог Андрей Вигиринский отметил 24 Каналу, что ожиданий от саммита G20 пока нет никаких. Решения не будут кардинальными, а вопросы, которые были в повестке дня, там же и остаются уже третий год подряд.

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Чего ожидать от саммита

Участники G20 большое внимание уделяют проблемам климата, глобальным трансформациям энергетических ресурсов, топлива, возобновляемых источников энергии. Учитывая, что похожие вопросы недавно обсуждали в Азербайджане, это будет 5 саммит, где повестка дня практически одинаковая.

В общем так называемую "группу 20" создавали для урегулирования экономических вызовов. Страны, которые входят в нее, представляют более 80% мировой экономики. Поэтому в первую очередь должны обсуждать не политические проблемы, а экономические.

Это сообщество больше, чем G7, куда входят страны, которые нас поддерживают. В "Большой двадцатке" есть дружественные России представители. Поэтому им всем сложно прийти к согласию относительно базовых вещей, даже таких как прекращение кровопролития,

– отметил политолог.

За почти 3 года войны лидеры многих государств поняли, что смысла в показательных демаршах, отказах от рукопожатий или совместных фото – нет. Это ни к чему не приводит. Поэтому Лавров будет встречаться с представителями стран, которые дружественны к России. Возможно, с европейскими политиками будет косвенная коммуникация.

К сожалению, к мнению Лаврова до сих пор прислушиваются, с ним общаются. Особенно, учитывая то, что в политике он не первый год и является хорошо известной фигурой, которая системно представляет курс Кремля.

Почему Путин не полетел на саммит

Диктатор дал ответ на этот вопрос на саммите БРИКС. По его словам, причина вовсе не в ордере МУС. Ведь между сторонами можно подписать соглашение, которое будет гарантировать безопасность, даже если есть разрешение на арест. Этот механизм уже использовали в Монголии, поэтому схема не новая.

Путин не полетел, объяснив это тем, что в этом нет необходимости. Он общался по всем вопросам на саммите БРИКС. Там было подписано совместное коммюнике. А со странами, которые недружественны к России, согласовывать что-то нет смысла,

– объяснил Андрей Вигиринский.

Более того, если бы глава Кремля полетел в Бразилию, это подняло бы медийный шум, о стране, участниках саммита очень много бы говорили, возникли бы лишние вопросы. Путин не хотел всего этого, поэтому отправил Лаврова. К тому же от встречи G20 никто не ожидает не то, что прорыва, а даже выполнения предыдущих обязательств.

Со стороны США также, вероятно, не будет Джо Байдена, а только представитель его администрации. В целом отношения в мире меняются, страны объединяются вокруг различных лидеров или организаций. Здесь особенно заметно влияние Китая. Учитывая все, на саммите "Большой двадцатки" практически невозможно договориться о чем-то конкретном.

Присутствие Путина на таком мероприятии не является необходимым. Но проявить уважение и отправить делегацию – важно. Лавров не последняя фигура, поэтому Россия будет представлена на достаточно высоком уровне,

– подытожил Андрей Вигиринский.

Напомним, саммит состоится в течение 18 – 19 ноября. Накануне, на Площади трех властей, где расположены правительственные здания, произошел теракт. Полиция обнаружила тело мужчины.