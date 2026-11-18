В среду, 18 ноября, в китайском Шэньчжэне начинается саммит АТЭС (Азиатско–Тихоокеанского экономического сотрудничества). На второй день форума состоится первая в истории встреча между очильниками США, Китая и России.

Владимир Путин надеется, что встреча с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином "принесет пользу". Об этом он рассказал пропагандистским СМИ.

Что сказал Путин?

Российский военный преступник выступил с рядом пропагандистских заявлений. Он рассказал о невероятном экономическом и технологическом успехе Азиатско-Тихоокеанского региона и о том, что "бывшие гегемоны" стремятся сдержать развитие тех стран, которые демонстрируют прогресс. Политик рассчитывает на поддержку заявки России на председательство в АТЭС в 2035 году.

Кроме того, по словам Путина, уровень жизни в странах ЕС падает. Причиной потери позиций европейскими странами якобы стала невозможность адаптироваться к отказу от российского рынка и дешевых энергоресурсов.

Зато Россия, на которую наложили рекордное количество санкций, по мнению диктатора, достойно прошла испытание. Это должно было продемонстрировать, что инструменты экономического доминирования в мире утратили свое влияние.

Президент страны-агрессора рассказал настоящий анекдот, заявил, что Россия "прочно" входит в число крупнейших экономик мира. Он рассказал о якобы невероятном росте ряда показателей. В частности, Путин считает, что его страна является одним из лидеров в сфере цифровой трансформации.

Также диктатор прокомментировал предстоящую встречу в формате Вашингтон-Пекин-Москва. Путин заявил, что ожидает потенциально большую пользу от трехстороннего саммита с Си Цзиньпином и Трампом.

Многие СМИ сравнивают встречу лидеров США, Китая и России с Ялтинской конференцией 1945 года. Политический доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала пояснил, что говорить о повторении Ялты преждевременно.

По его словам, у России нет достаточно мощной базы, чтобы самостоятельно навязать Украине желаемые решения. Поэтому само участие российского диктатора в переговорах с лидерами США и Китая еще не означает, что он имеет возможность определять будущее других государств.

По мнению эксперта, для Путина трехсторонний формат имеет прежде всего символическое значение. Он стремится оказаться за одним столом с лидерами двух влиятельных государств и продемонстрировать, что Москва якобы остается одним из центров мировой политики.