Володимир Путін очікує, що зустріч з Дональдом Трампом та Сі Цзіньпінем "принесе користь". Про це він розповів пропагандистським ЗМІ.

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Що сказав Путін?

Російський воєнний злочинець виступив із низкою пропагандистських заяв. Він розповів про неймовірний економічний та технологічний успіх Азійсько-Тихоокеанського регіону й про те, що "колишні гегемони" прагнуть стримати розвиток тих країн, які демонструють прогрес. Політик розраховує на підтримку заявки Росії на головування в АТЕС у 2035 році.

Також, за словами Путіна, рівень життя в країнах ЄС падає. Причиною втрати позицій європейськими країнами нібито стала неможливість адаптуватися до відмови від російського ринку та дешевих енергоресурсів.

Зате Росія, на яку наклали рекордну кількість санкцій, на думку диктатора, гідно пройшла випробування. Це мало продемонструвати, що інструменти економічного домінування у світі втратили свій вплив.

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Президент країни-агресорки розповів справжній анекдот, заявивши, що Росія "міцно" входить до найбільших економік світу. Він розповів про нібито неймовірне зростання низки показників. Зокрема Путін вважає, що його країна є одним з лідерів у сфері цифрової трансформації.

Також диктатор прокоментував майбутню зустріч у форматі Вашингтон-Пекін-Москва. Путін заявив, що очікує потенційно велику користь від тристороннього саміту з Сі Цзіньпіном та Трампом.

Чимало ЗМІ порівнюють зустріч лідерів США, Китаю та Росії з Ялтинською конференцією 1945 року. Політичний доктор філософії Андрій Городницький в етері 24 Каналу пояснив, що говорити про повторення Ялти передчасно.

За його словами, Росія не має достатньо потужної бази, щоб самостійно нав'язати Україні бажані рішення. Тому сама участь російського диктатора в переговорах із очільниками США та Китаю ще не означає, що він має можливість визначати майбутнє інших держав.

На думку експерта, для Путіна тристоронній формат має передусім символічне значення. Він прагне опинитися за одним столом із керівниками двох впливових держав і продемонструвати, що Москва нібито залишається одним із центрів світової політики.