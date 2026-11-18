Встреча лидеров России и Китая состоялась на фоне попыток Кремля добиться новых экономических договоренностей с Пекином. Но за демонстрацией стратегического партнерства скрывается большая разница в возможностях и позициях двух стран.

Встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина в эфире 24 Канала проанализировал политолог Петр Олещук. Эксперт объяснил, почему российский диктатор может пытаться создать впечатление успешного сотрудничества, хотя реальные условия для Москвы становятся все менее выгодными.

О чем на самом деле договорились Путин и Си 18 ноября?

Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжене накануне трехстороннего саммита с участием Дональда Трампа. Публично российский диктатор говорил о развитие экономического сотрудничества и позитивной динамике отношений между странами. Впрочем, Олещук отмечает, что оценить реальные результаты переговоров сложно, ведь их детали остаются засекреченными.

Поражает, как Путин старательно надувает щеки в этой ситуации. Перед кем? Китай прекрасно знает состояние российской экономики,

– отметил политолог.

По его словам, Пекин хорошо понимает экономическое положение России, а потому не спешит соглашаться на условия, которые предлагает Кремль. Показательным является и отношение китайской стороны к энергетическим проектам с Москвой.

Почему Китай диктует условия России?

Одним из важных вопросов для Путина остается строительство газопровода "Сила Сибири – 2". Россия заинтересована в расширении поставок газа в Китай, однако у сторон до сих пор остаются разногласия по поводу финансирования проекта и стоимости энергоносителей. В частности, Китай настаивает на более выгодных ценах на газ, ведь у него есть веские причины не соглашаться на условия Москвы.

Олещук обратил внимание, что Китай фактически предлагает России самостоятельно оплачивать строительство инфраструктуры, а газ покупать по ценам, близким к внутренним российским.

Если бы все было в порядке, китайцы не рассматривали бы такие варианты, но они их рассматривают,

– пояснил политолог.

По его мнению, это свидетельствует о том, что экономические возможности России не такие большие, как пытается показать ее руководство.

Зачем Путину демонстрировать успех?

Политолог отметил, что российский диктатор продолжает публично создавать картину успешного партнерства с Китаем, хотя реальные переговорные позиции Москвы ослабевают.

"Я не совсем понимаю, почему эта ритуальная ложь имеет смысл, но, возможно, с точки зрения Путина это важно", – подытожил Олещук.

Это просто демонстрация уверенности, ведь китайское руководство прекрасно осведомлено об экономических проблемах России.

Что известно об отношениях России и Китая?

Ранее Путин уже пытался убедить Си Цзиньпина поддержать строительство газопровода "Сила Сибири – 2", однако договориться о принципиальных условиях не удалось. Китай продолжает развивать экономические отношения с Россией, стремясь при этом получить максимально выгодные условия сотрудничества.

19 ноября в Шэньчжене должна состояться в трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Среди вопросов, которые планируется обсудить, – война в Украине, Иран и экономическое сотрудничество.