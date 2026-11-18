Зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в ефірі 24 Каналу проаналізував Політолог Петро Олещук. Експерт пояснив, чому російський диктатор може намагатися створити враження успішної співпраці, хоча реальні умови щодо Москви стають дедалі менш вигідні.

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Про що насправді домовлялися Путін і Сі 18 листопада ?

Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені напередодні тристороннього саміту за участю Дональда Трампа. Публічно російський диктатор говорив про розвиток економічної співпраці та позитивну динаміку відносин між країнами. Утім, Олещук відзначає, що оцінити реальні результати переговорів складно, адже їх деталі залишаються закриті.

Вражає, як Путін старанно надуває щоки в цій ситуації. Перед ким? Китай прекрасно знає стан російської економіки– зазначив політолог.

За його словами, Пекін добре розуміє економічне становище Росії, а тому не поспішає погоджуватися на умови, які пропонує Кремль. Показовим є і ставлення китайської сторони до енергетичних проєктів із Москвою.

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Чому Китай диктує умови Росії?

Одним із важливих питань для Путіна залишається будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2". Росія зацікавлена в розширенні постачання газу до Китаю, однак сторони досі мають розбіжності щодо фінансування проєкту та вартості енергоносіїв. Зокрема, Китай наполягає на вигідніших цінах на газ, адже має вагомі причини не погоджуватися на умови Москви.

Олещук звернув увагу, що Китай фактично пропонує Росії самостійно оплачувати будівництво інфраструктури, а газ купувати за цінами, близькими до внутрішніх російських.

Якби було все добре, китайці такі варіанти не розглядали би, але вони їх розглядають– пояснив політолог.

На його думку, це свідчить про те, що економічні можливості Росії не такі великі, як намагається демонструвати її керівництво.

Навіщо Путіну демонструвати успіх?

Політолог зауважив, що російський диктатор продовжує публічно створювати картину успішного партнерства з Китаєм, хоча реальні переговорні позиції Москви слабшають.

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"Я не зовсім розумію, в чому сенс цієї ритуальної брехні, але, можливо, з точки зору Путіна це важливо", – підсумував Олещук.

Це просто демонстрація впевненості, адже китайське керівництво чудово обізнане з економічними проблемами Росії.

Що відомо про відносини Росії та Китаю?

Раніше Путін уже намагався переконати Сі Цзіньпіна підтримати будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2", однак домовитися про принципові умови не вдалося. Китай продовжує розвивати економічні відносини з Росією, водночас прагнучи отримати максимально вигідні умови співпраці.

19 листопада в Шеньчжені має відбутися тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Серед питань, які планують обговорити, – війна в Україні, Іран та економічна співпраця.