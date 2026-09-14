Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Путин всячески пытается встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Ему нужно продемонстрировать, что у него тоже есть союзники. Хотя Китай предлагает довольно унизительные условия сотрудничества.

Как Китай использует Россию?

Как подчеркнул Загородний, Китай фактически отказался от проекта "Сила Сибири", о котором Путин говорит уже много лет. Пекин лишь предлагает, чтобы Россия за свой счет построила этот газопровод и впоследствии продавала газ по внутрироссийским ценам.

Китай полностью все устраивает. Путин сдает им все, что только возможно. Я не исключаю, что со временем начнутся разговоры о продаже "Роснефти" и "Газпрома". Путин готов все отдать, но прекращать войну не хочет,

– сказал Загородний.

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Моди давит на Россию

По словам Загороднего, премьер-министр Индии Нарендра Моди рекомендует диктатору Путину завершить войну. Из-за боевых действий значительно затруднились поставки зерна, кукурузы, масла и т. д. из Украины и России.

Если сейчас начнут скакать цены на продовольствие, то Моди будет совсем не до веселья, как и многим странам в Азии и Африке. Когда растут цены на продовольствие, то некоторые правительства могут быть свергнуты. Поэтому он давит на Путина, чтобы тот прекратил войну,

– сказал Загородний.

Общий настрой БРИКС показал, что диктатор Путин фактически "задолбал" всех своей воинственной риторикой и призывами выступать против Запада.