Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, Путін всіляко намагається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Йому потрібно продемонструвати, що у нього також є союзники. Хоча Китай пропонує досить принизливі умови співпраці.

Як Китай використовує Росію?

Як наголосив Загородній, Китай фактично відмовився від проєкту "Сила Сибіру", з яким Путін носиться вже багато років. Пекін лиш пропонує, аби Росія за свої кошти побудувала цей газопровід та згодом продавала газ за внутрішньоросійськими цінами.

Китай повністю все влаштовує. Путін здає їм усе, що тільки можливо. Я не виключаю, що з часом почнуться розмови про продаж "Роснєфті" та "Газпрому". Путін готовий усе віддати, але припиняти війну не хоче,

– сказав Загородній.

Путін усіх "підзадовбав" на саміті БРІКС: дивіться відео 24 Каналу

Моді тисне на Росію

За словами Загороднього, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді рекомендує диктатору Путіну завершувати війну. Через бойові дії значно ускладнилося постачання зерна, кукурудзи, олії тощо з України та Росії.

Якщо зараз почнуть стрибати ціни на продовольство, то Моді буде зовсім невесело, як і багатьом країнам в Азії та Африці. Коли зростають ціни на продовольство, то деякі уряди можуть бути знесені. Тому він тисне на Путіна, аби той припиняв війну,

– сказав Загородній.

Загальний настрій БРІКС продемонстрував, що диктатор Путін фактично "задовбав" усіх своєю войовничою риторикою та закликами йти проти Заходу.