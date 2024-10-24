Путина опустили ниже плинтуса, – Свитан о саммите БРИКС

Саммит БРИКС в Казани стал повальным. Российский диктатор Владимир Путин оказался по колено в грязи. Причем погрузили его туда настоящие хозяева организации – Китай и Индия.

Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Путин слишком много взял на себя. В частности, заявлениями о выходе из долларовой зоны и созданием "единой валюты БРИКС".

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О Путине забыли

Как отметил военный эксперт, саммит БРИКС преимущественно не был направлен на Украину. Отовсюду звучала антиамериканская риторика, а Украина была только как прицеп.

Остудили путинские потуги на царствование в мире и опустили его ниже плинтуса. Сидит теперь в гное, в который самостоятельно погрузился,

– сказал Свитан.

Именно Китай и Индия, которые имеют мощные экономики и население которых составляет примерно 3 миллиарда человек, руководят БРИКС. Азербайджан и Турция, которые пытались вступить в организацию, чтобы получить доступ к финансовым привилегиям, отказались от этого.

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В то же время странам, которые имеют собственную неплохую экономику, вообще не нужен БРИКС. Они не хотят работать против американских и европейских демократических ценностей. Поэтому показательно отказались от вступления в организацию.

Токаев перед саммитом четко сказал, что Казахстан ни сейчас, ни потом не будет двигаться в БРИКС. Такая же ситуация с Бразилией. Чтобы не появиться, применялись разные механизмы. Путин даже потерял то, что имел. Все пузыри, надутые до этого, лопнули, и опрыскали же его. Поэтому на этом саммите БРИКС можно поставить крест. За Путина забыли,

– резюмировал Роман Свитан.

Что интересно, на пресс-конференции в Казани в рамках саммита БРИКС диктатор Владимир Путин заявил, что Киев якобы предлагал мирные переговоры, но потом отказался.