Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Путін занадто багато взяв на себе. Зокрема, заявами про вихід з доларової зони та створенням "єдиної валюти БРІКС".

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Про Путіна забули

Як зазначив військовий експерт, саміт БРІКС переважно не був спрямований на Україну. Звідусіль лунала антиамериканська риторика, а Україна була лишень як причіп.

Остудили путінські потуги на царювання у світі й опустили його нижче плінтуса. Сидить тепер у гноєві, в який самостійно занурився,

– сказав Світан.

Саме Китай та Індія, які мають потужні економіки й населення яких складає приблизно 3 мільярди людей, керують БРІКС. Азербайджан та Туреччина, які намагалися вступити в організацію, аби отримати доступ до фінансових привілеїв, відмовилися від цього.

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Водночас країнам, які мають власну непогану економіку, взагалі не потрібний БРІКС. Вони не хочуть працювати проти американських та європейських демократичних цінностей. Тому показово відмовилися від вступу в організацію.

Токаєв перед самітом чітко сказав, що Казахстан ні зараз, ні потім не рухатиметься в БРІКС. Така ж ситуація з Бразилією. Щоб не з'явитися, застосовувалися різні механізми. Путін навіть втратив те, що мав. Всі бульбашки, надуті до цього, лопнули, і обприскали ж його. Тому на цьому саміті БРІКС можна поставити хрест. За Путіна забули,

– резюмував Роман Світан.

Що цікаво, на пресконференції в Казані в межах саміту БРІКС диктатор Владімір Путін заявив, що Київ нібито пропонував мирні переговори, але потім відмовився.