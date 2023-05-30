ЮАР предоставила иммунитет участникам саммита, на который может приехать диктатор Путин
Источник:Bloomberg
Южно-Африканская республика предоставила дипломатический иммунитет участникам двух встреч, представляющих страны БРИКС. На саммит может приехать и российский диктатор Владимир Путин.
Иммунитет распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Китай, ЮАР и Индия, в Кейптауне 1-2 июня. Он также будет действовать на саммите глав государств БРИКС, запланированном на 22 – 24 августа.
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В правительстве ЮАР заверили, что это обычная практика.
Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции,
– отметили там.
Что важно понимать в этом контексте
- ЮАР пригласила российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в августе.
- В то же время, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.