Россия теряет влияние: у Зеленского объяснили, почему Си Цзиньпин едет на саммит БРИКС

Президент Китая Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС, который пройдет в российской Казани. Накануне Владимир Путин сказал, что у России с Китаем "очень доверительные отношения".

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что на самом деле все совсем не так, как говорит российский диктатор. Китай только использует Россию, а на самом деле хочет строить отношения с развитыми странами.

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"Нет никаких близких отношений между Россией и Китаем, потому что это страны совсем другого уровня. Китай действительно претендует на глобальное лидерство и заинтересован в максимально откровенных отношениях с Соединенными Штатами", – рассказал Михаил Подоляк.

Почему Си Цзиньпин все-таки едет в Россию

Для КНР важен доступ к технологиям, финансовым рынкам и к глобальному лидерству. Поэтому сегодня Россия ничего существенного стране не предоставляет, разве что возможность зарабатывать на российском сырье.

В том, что визит в Казань все-таки состоится, нет ничего удивительного. Ведь календарь встреч мог создаваться еще задолго до начала войны в Украине. Более того, надо учитывать, что мир переформатируется. Многие страны ищут для себя экономические, финансовые альянсы.

Так БРИКС стал альтернативой для стран азиатского региона, латиноамериканского, Ближнего Востока. Они считают, что смогут конкурировать, не отставать в технологическом развитии от ключевых технологических центров.

Поэтому многие государства заинтересованы в проекте БРИКС, но только под председательством Китая. А в целом лидерами этого альянса является вовсе не Россия, а КНР, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия.

Постепенно Россия теряет влияние и в ШОС, и в БРИКС, но с точки зрения календарных возможностей такие встречи происходят. Страна-агрессор пытается удержаться на лидерских позициях, но ей это не удастся,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Строить партнерство с Владимиром Путиным никто не хочет. Но другое дело – зарабатывать на России, реализуя национальные интересы.