Саммит "четверки" в Белом доме: о чем договорились США, Индия, Австралия и Япония
Источник:прессслужба Белого дома
Лидеры Австралии, Индии, Японии и Соединенных Штатов впервые лично встретились в формате "четверки". Причиной встречи стала возможность переориентировать внимание мира на Индо-Тихоокеанский регион, где обостряется политическое противостояние.
Встречу в Вашингтоне провели в пятницу, 24 сентября. Всего саммит длился менее 2 часов.
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Представители США, Индии, Австралии и Японии акцентировали на поддержке верховенства права, свободе судоходства и перелетов, мирном разрешении споров, демократических ценностях и территориальной целостности государств.
В Белом доме президент США Джо Байден принимал:
- премьер-министра Индии Нарендру Моди;
- премьер-министра Австралии Скотта Моррисона;
- премьер-министра Японии Есихидэ Сугу.
В Вашингтоне провели саммит "четверки" / Фото из твиттера Нарендру Моди
Сотрудничество по COVID-19
Участники встречи договорились развивать сотрудничество по борьбе с COVID-19. В частности, усилить количество производства и доступ к вакцинам с доказанной высокой эффективностью.
Лидеры начали также инициативу Quad Vaccine Partnership. Она должна помочь расширить доступ к прививкам, увеличить производство определенных вакцин, жертвовать вакцины из собственных партий и тому подобное.
В целом представители 4 стран договорились совместно пожертвовать более 1,2 миллиарда доз вакцин во всем мире, добавив их к дозам, которые уже профинансировали через глобальную инициативу COVAX.
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Какие еще вопросы обсудили на встрече
"Четверка" договорилась о развитии сотрудничества в области новых технологий, инфраструктурном партнерстве и кибербезопасности. В частности речь идет о партнерстве по 5G.
Также участники встречи договорились об объединении усилий по борьбе с климатическими изменениями и развитии космической и научной отраслей.
Участниками саммита стали премьеры Австралии и Японии / Твиттер Скотта Моррисона
Обсудили ли лидеры отношения с Китаем
А вот о Китае во время встречи прямо не вспоминали. Однако лидеры стран заверили, что готовы противостоять "любому давлению, которое будут оказывать на кого-то из нас".