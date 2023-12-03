Есть два сценария: как ЕС может обуздать Орбана в вопросе Украины
Уже 14 – 15 декабря состоится саммит ЕС, на котором, в частности, будут рассматривать вопрос макрофинансовой помощи для Украины на 50 миллиардов евро в течение 2024 – 2027 годов. Однако Венгрия угрожает заблокировать это решение.
Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что существуют два сценария выхода из ситуации. Но европейские чиновники не очень хотят о них говорить, пытаясь придумать что-то еще.
К теме "Троянский конь" в Евросоюзе: может ли Запад что-то сделать с Орбаном
"Есть надежда, что все же давление с помощью денег, которые должна получить Венгрия, окажется определяющим и Виктор Орбан в последний момент сдаст назад", – отметил Рейтерович.
Сможет ли ЕС обуздать Венгрию: смотрите видео 24 КаналаОбратите внимание! Еврокомиссия готова разморозить 10 миллиардов евро для Венгрии. Эти средства ранее заблокировали из-за проблем с верховенством права в стране.
О каких сценариях идет речь
Первый сценарий предусматривает двусторонние соглашения о выделении средств Украине или разбиение суммы на более мелкие транши – не до 2027 года, а на меньший период.
Но здесь есть минус, потому что тогда теряется стратегическое планирование,
– заметил Рейтерович.
Второй сценарий заключается в лишении Венгрии права голосовать за какие-либо решения из-за несоответствия ценностям и принципам ЕС. Хотя этот механизм идеален для обуздания Будапешта, но он рискован для внутриевропейского единства.
Венгрия препятствует ЕС помогать Украине: последние новости
- Будапешт заблокировал транш от Европейского миротворческого фонда на 500 миллионов евро для Украины. Министр иностранных дел Петер Сийярто потребовал гарантий, что Киев остановит статус международного спонсора войны для OTP Bank и других венгерских фирм.
- Чтобы Венгрия не смогла заблокировать макрофинансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро, страны ЕС готовят альтернативное решение. Еврокомиссар Йоханнес Хан считает, что решение можно принять только при участии 26 стран-членов.
- Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Политики провели консультации в рамках подготовки к декабрьскому саммиту, в частности, по Украине.