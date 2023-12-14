Европарламент прокомментировал решение о размораживании 10 миллиардов для Венгрии

Европейская комиссия в среду разблокировала 10 миллиардов евро для Венгрии, которые были заморожены из-за проблем верховенства права. Президент Европейского парламента Роберта Метсола высказала свое мнение по поводу принятого накануне решения Еврокомиссии.

Сегодня, 14 декабря, стартовал первый день саммита лидеров стран ЕС. В ходе обсуждения журналисты подняли вопрос о позиции Европарламента по решению Европейской комиссии о размораживание для Венгрии 10 миллиардов евро, информирует 24 Канал.

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Позиция Европарламента по решению Европейской комиссии

Отвечая на вопросы журналистов по поводу отношения к соблюдению верховенства права в Венгрии, Метсола подчеркнула, что этот вопрос, как и верховенство права в целом, остается ключевым для Европейского парламента.

В частности, журналист отметил, что главы четырех крупных политических групп в Европейском парламенте направила письмо, критикуя решение Еврокомиссии.

По словам журналиста, это не тот вопрос, который Европарламент может рассматривать или голосовать за него, однако все же спросил о том, может ли Европарламент подвергнуть сомнению решение Еврокомиссии.

Метсола подчеркнула, что Европейский парламент четко указал свою позицию по этому вопросу и подтвердила, что они всегда поддерживали выполнение правил и соблюдение верховенства права.

Выполнены ли условия

По словам Метсоли, у Европейского парламента, разных политических групп есть вопросы по выполнению требований, которые дали бы возможным использование этих средств, поэтому не стоит недооценивать потребность в достижении согласия и единства.

Это означает, что многие государства-члены сегодня обращаются с запросами и открывают обсуждения по тем или иным вопросам, особенно на поддержку тех стран, которые испытали наибольшее давление из-за миграционного кризиса, потому что мы должны демонстрировать солидарность, должны реагировать на угрозы,

– отметила Мецола.

Она отметила достижение согласия по бюджету на 2024 год, однако обратила внимание на недостаточное количество ресурсов и отметила, что они в дальнейшем будут говорить о следующей рамке до 2027 года. В частности, будут говорить о том, что в их бюджете трудно распределять средства и поэтому они сталкиваются с неприятными ситуациями.

Резюмируя свой ответ, Метсола еще раз утвердила о четкой позиции парламента и заявила, что они будут продолжать высказываться в следующие недели, месяцы.

Что этому предшествовало: коротко