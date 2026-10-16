Зеленский заявил, что Украина ожидает дополнительные F-16 от Бельгии до конца года

В пятницу, 16 октября, в Брюсселе проходит второй день саммита Европейского Союза. Украина договорилась с Бельгией о передаче истребителей F-16.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Что сказал Зеленский?

Президент рассказал, что вопросы передачи самолетов обсуждали в ходе встречи с представителями Бельгии.

Мы обсуждали вопросы F-16 с бельгийской стороной. Благодарны за эти договоренности, и в конце этого года ожидаем дополнительные F-16,

– заявил Зеленский.

По его словам, F-16 уже используется для противодействия реактивным "Шахедам". Он подчеркнул, что украинские пилоты показывают хорошие результаты.

Напомним, что в субботу, 10 октября, Украина договорилась с Финляндией о срочных поставках боеприпасов для западных истребителей. Владимир Зеленский сообщил, что партия амуниции должна была поступить в ближайшие дни.