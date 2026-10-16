Про це глава держави заявив під час пресконференції в Брюсселі.
Що сказав Зеленський?
Президент розповів, що питання передачі літаків обговорювали під час зустрічей із представниками Бельгії.
Ми обговорювали питання F-16 з бельгійською стороною. Вдячні за ці домовленості, і в кінці цього року очікуємо на додаткові F-16,
– заявив Зеленський.
За його словами, F-16 уже використовують для протидії реактивним "Шахедам". Він підкреслив, що українські пілоти показують хороші результати.
Нагадаємо, що у суботу, 10 жовтня, Україна домовилася з Фінляндією про термінове постачання боєприпасів для західних винищувачів. Володимир Зеленський повідомив, що партія амуніції мала надійти найближчими днями.