Про це глава держави заявив під час пресконференції в Брюсселі.

Що сказав Зеленський?

Президент розповів, що питання передачі літаків обговорювали під час зустрічей із представниками Бельгії.

Ми обговорювали питання F-16 з бельгійською стороною. Вдячні за ці домовленості, і в кінці цього року очікуємо на додаткові F-16,

– заявив Зеленський.

За його словами, F-16 уже використовують для протидії реактивним "Шахедам". Він підкреслив, що українські пілоти показують хороші результати.

Нагадаємо, що у суботу, 10 жовтня, Україна домовилася з Фінляндією про термінове постачання боєприпасів для західних винищувачів. Володимир Зеленський повідомив, що партія амуніції мала надійти найближчими днями.