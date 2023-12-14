Прошу не предавайте народ и его веру в Европу, – Зеленский выступил онлайн на саммите ЕС

14 декабря в Брюсселе начался саммит ЕС. На нем, в частности, решат, принимать ли решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Владимир Зеленский обратился к лидерам Европейского Союза на саммите в режиме видеоконференции, об этом стало известно журналистке 24 Канала, которая сейчас находится в Брюсселе.

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Европа достойно пережила этот год, а Путин ничего не получил

Обращаясь к представителям стран ЕС, глава государства подчеркнул, что сегодня особый день, который войдет в историю, несмотря на то, какое решение будет принято в отношении Украины.

История зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что сражался. В этом году мы не совершили никакой ошибки. Ни одного. Европа достойно пережила этот год. Не было ни трусости, ни нерешительности. А Путин ничего не получил через год. Ни в боях против Украины, ни в попытках разъединить и унизить европейцев,

– подчеркнул Зеленский

Президент Украины заявил, что в этом году глава Кремля потерял все. Он проиграл не только в Украине, но и во всех аспектах европейской жизни. Европа, однако, сохранила свое единство и не позволила Кремлю втянуть себя в кризис.

Вы все поняли, что сейчас не время для полумер и колебаний. Европа приняла решительные решения и эффективно реализовала их.

Решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве

Зеленский предостерег лидеров ЕС от сомнений. Ведь сомнения могут подорвать доверия к Европе, если она не сможет принимать решения, которые подготовила сама.

Сегодня тот день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если довольная улыбка Путина станет наградой за встречу в Брюсселе,

– отметил президент.

Зеленский вспомнил, что в последние дни он пообщался со многими лидерами стран ЕС, и ни от одного не услышал контраргумента, почему с Украиной нельзя начать переговоры о вступлении.

В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – и я подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства,

– заявил глава государства.

Зеленский отметил, что сегодняшнее расписание саммита ЕС – ответ на то, что удалось достичь Украине. Речь идет об открытии переговоров по вступлению.

"Не передавайте пас Москве"

Президент подчеркнул, что это решение важно не для политиков, а для обычных людей, которые "в окопах, каждую ночь сбивают беспилотники и ракеты", работают под обстрелами и спасают жизнь.

10 лет назад в Украине поднялись под флаги Евросоюза. Для них это было символом правды, таким оно и должно оставаться. Прошу вас сегодня об одном – не предавайте народ и его веру в Европу,

– призвал президент.

Также Зеленский отметил, что принятие решения о начале переговоров с Украиной "жизненно важно для всех людей в странах ЕС, которые верят, что Европа может избежать возвращения к старым временам бесконечных и бесплодных споров между собой".

Если никто не верит в Европу, что сохранит Европейский Союз в живых? Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас из Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую – и единственную – победу года. Европа должна победить, договоренности должны выполняться, а слова должны иметь значение. Спасибо вам за вашу поддержку!,

– подытожил свое выступление украинский лидер.

Накануне сообщалось, что Зеленский должен лично присоединиться к саммиту ЕС. Но этот план был сорван в среду, поскольку вопросы, касающиеся Украины, до сих пор остаются неясными.