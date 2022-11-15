Бойкот России и историческая встреча Байдена и Си: чего ждать Украине от саммита G20

На Бали прибыли лидеры крупнейших экономик мира для участия в саммите G20, который продлится два дня – 15 – 16 ноября. Одной из главных тем, вокруг которой будут вестись дискуссии и обсуждение станет война России против Украины, ведь такой масштабный конфликт на европейском континенте оказывает прямое влияние на экономику всего мира.

Украину также пригласили на саммит, но президент Владимир Зеленский по понятным причинам не сможет присутствовать лично и ограничится выступлением по видеосвязи. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, представляющий там нашу делегацию де-факто, сообщили 24 каналу в МИД Украины. Россияне же, пытаясь уберечь Владимира Путина от непредсказуемых провалов и стыда, отправили от России главу МИД – Сергея Лаврова.

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Чего ждать от саммита G20

Саммит стран Великой Двадцатки проходит ежегодно и собирает лидеров крупнейших экономик мира: США, Великобритании, Китая, Индии, Германии, Турции, Канады, Индонезии, Италии, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Мексики, Индонезии, Франции, ЮАР, Австралии и России, а также представителей Европейского Союза.



Групповое фото на саммите G20 в Италии в 2021 году / фото Press24

Сам по себе саммит "двадцатки" был создан для совместного обсуждения проблем и развития мировой экономики и возник на фоне мощного финансового кризиса в азиатских странах в 90-х годах.За последние несколько лет мировая экономика сталкивалась с большим количеством кризисных ситуаций и нерешенных проблем, от пандемии коронавируса до экологии и развития зеленой энергетики.

В этом году война, которую развязал Владимир Путин против Украины, является основным двигателем глобального экономического кризиса, высокого уровня инфляции и даже угрозы голода на Африканском континенте. Именно поэтому вопросы мира в Украине и перспективы завершения войны станут одной из основных тем для обсуждения во время саммита.

Запад даст бой России

Для лидеров многих стран "двадцатка" этого года станет первой, ведь в Великобритании, Германии, Италии и Бразилии с прошлогодней встречи уже прошли выборы и переизбралась власть. Эти политики возлагают большие надежды на эту площадку, как определенную попытку громко заявить о своей позиции относительно нынешней ситуации в мире и предложить способы решения многих проблем.



Премьер-министр Великобритании Риши Сунак / фото nrc.nl

Риши Сунак – новоизбранный премьер-министр Великобритании уже анонсировал, что во время своего выступления раскритикует режим Владимира Путина. Британцы понимают, что именно Россия своим вторжением в Украину повлекла большинство экономических проблем и всячески замедляет развитие мировой экономики и несет угрозу существованию международного права как такового.

Война Путина повлекла за собой разорение по всему миру, уничтожая жизнь и погружая международную экономику в хаос. Этот саммит G20 не будет обычным. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим его полное пренебрежение к международному сотрудничеству и уважению суверенитета, которые представляют такие форумы, как G20,

– заявил Риши Сунак.

В этом контексте отказ Владимира Путина лично ехать на саммит вполне логичен, ведь в таком случае ему пришлось бы самому выслушивать все обвинения и критику по поводу преступных действий России в Украине.

За эту трусость Путина раскритиковал даже канцлер Германии Олаф Шольц, для которого нынешний саммит G20 также будет первым. Шольц заявил, что хотел бы видеть Путина на Бали, однако особо подчеркнул причину отсутствия российского диктатора.

Ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, сформулированной многими странами мира. Наверное, поэтому его здесь нет,

– сказал Олаф Шольц.

При этом Шольц отметил, что отсутствие Владимира Путина на саммите не помешает другим государствам публично раскритиковать войну России против Украины и призвать Кремль немедленно вывести свои войска с украинской территории, чтобы создать предпосылки для мирных переговоров.

Более того, Британия и ЕС призывают своих союзников бойкотировать выступление Сергея Лаврова и не проводить с ним личные переговоры. Об этом неназванный европейский чиновник сообщил The Telegraph.

Мы стараемся работать с партнерами, чтобы очень твердо показать, что международное сообщество думает обо всех этих преступлениях, зверствах и незаконных действиях России,

– заявил представитель Евросоюза.

Общий тренд на критику России уже определен, однако организатор саммита – Индонезия, просит немного смягчить критику в адрес России, сообщает издание Politico. Они пытаются давить на американских, канадских, японских и европейских официальных лиц, чтобы те проявили "гибкость" и использовали не слишком жесткую риторику в сторону России.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что он председательствует на самом сложном саммите "двадцатки" и переживает, что высокое давление на российскую делегацию приведет к отказу согласовывать декларацию саммита G20 со стороны России, а также повлечет за собой превращение группы в G19.

Путин послал Лаврова отдуваться

Россия была исключена из G8 в 2014 году в ответ на аннексию Крыма. Большая "восьмерка" не стерпела такого дерзкого нарушения международного права, поэтому с тех пор россияне больше там не представлены.Саммит G20 в этом году, учитывая многочисленные преступления российского режима в Украине, может закончиться тем, что основные партнеры Украины также будут требовать ограничить участие России в группе двадцати или зафиксировать осуждение войны России против Украины в финальном коммюнике.

В течение длительного времени Кремль выдерживал определенную интригу и прямо не заявлял, поедет ли Путин на Бали. Некоторые политики рассматривали это как определенную возможность, при которой могли встретиться президенты Украины и России, если бы оба прибыли туда лично.

Однако Украина всячески отрицала возможность такой встречи, а финальную точку поставило решение СНБО Украины об отказе от каких-либо переговоров с Владимиром Путиным. Впоследствии Владимир Зеленский также выдвинул определенный ультиматум к "двадцатке" и заявил, что не будет участвовать в этом саммите, если там будет присутствовать Путин.

Кремль также рассчитывал на встречу Путина с Джо Байденом, ведь кулуарные переговоры на полях саммита между лидерами разных стран являются одной из составных частей подобных мер. Впрочем, Белый Дом прямо заявил, что никаких встреч с Путиным не планируется даже если диктатор лично посетит Бали.

Таким образом, любой смысл в этой поездке Путину отпал полностью. Единственное, с чем он столкнулся бы на этом саммите, так это с прямыми обвинениями в военных преступлениях в Украине. Также следует учесть клиническую паранойю, присущую российскому диктатору, который истерически переживает из-за личной безопасности.

встречу на саммите ШОС в Самарканде, где все, что получил Владимир Путин – публичное унижение со стороны многих участников этого саммита. Путин сегодня пытается отмежеваться от любой негативной ассоциации в глазах россиян, особенно на фоне побега российской армии из Херсона, поэтому отдуваться за Кремль отправили главу МИД Сергея Лаврова.

Но не успел Лавров обжить номер в балийской гостинице, как ему вдруг стало плохо, из-за чего его даже госпитализировали в местную больницу, сообщало Assossiated Press. Впрочем, эту информацию сразу опровергла спикер МИД России Мария Захарова, а затем опубликовала видео, где Лавров в футболке и шортах готовится к началу саммита G20.

Историческая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Одним из главных событий в преддверии саммита G20 стала личная встреча лидеров США и Китая. До этого момента Джо Байден лично встречался с Си Цзиньпином только еще на посту вице-президента США в администрации Барака Обамы.



Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена / Фото AFP, Getty

С тех пор отношения между США и Китаем снизились до критически низкого уровня: торговые войны, пандемия коронавируса, подавление протестов в Гонконге и напряжение вокруг Тайваня привели к тому, что обе страны находятся в условном состоянии холодной войны.

оба лидера недавно прошли жесткую политическую турбулентность. Си Цзиньпин официально стал одним из самых "выдающихся" лидеров Китая, на уровне с Мао Цзэдуном, а демократическая партия США, к которой относится и Джо Байден, довольно успешно прошла промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

Лидеры Китая и США подтвердили, что мир ожидает от двух самых мощных стран мира продуктивного сотрудничества, что помогло бы справиться со многими проблемами, с которыми сейчас столкнулся мир.

Мир, я думаю, ожидает от Китая и Соединенных Штатов, что они будут играть ключевую роль в решении мировых вызовов, от изменения климата до продовольственной безопасности и что мы сможем работать вместе. Соединенные Штаты готовы к этому, работать с вами, если вы этого хотите,

– заявил Джо Байден.

Си Цзиньпин также заявил о своей открытости к диалогу со Штатами и подчеркнул важность такой коммуникации между двумя странами.

Мир стоит на перекрестке. Куда уходить отсюда – этот вопрос беспокоит не только нас, но и все страны,

– сказал Си Цзиньпин.

Очень важным для Украины стало заявление премьера Госсовета Китая Ли Кецяна за день до встречи Си с Байденом. Китайский чиновник заявил, что риторика России по применению ядерного оружия является "безответственной" .



Ли Кэцян на саммите ASEAN / Фото AFP, Getty

Издание пообщалось с американским чиновником, присутствовавшим вместе с Ли Кецяном на саммите ASEAN в воскресенье. Тот рассказал, что представитель Китая много говорил о политике Пекина по отношению к Украине и подчеркнул, что Китай был удивлен и даже немного смутился из-за начала войны России против Украины.

Байден и Си, скорее всего, тоже не обошли вопросы войны Украины на своей встрече. Полной информации, к чему конкретно они пришли, пока нет, но очевидно, что Китаю не выгодна российская агрессия, замедляющая экономическое развитие во всем мире.

При этом, для Пекина абсолютно неприемлемо применение ядерного оружия против неядерной Украины. Ведь такой прецедент может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

Украина потребует исключения России из G20

Верховная Рада может обратиться к государствам Большой двадцатки с призывом исключить Россию из состава группы Двадцати. Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в украинском парламенте. Он уже передан на рассмотрение комитета парламента по внешней политике. Он может стать основой для поднятия этого вопроса на саммите G20.

Важно. Многие эксперты совпадают во мнении, что Украине не стоит ждать каких-либо действий от союзников и наоборот выступать в авангарде любых необходимых Украине решений.

Таким образом, Украина уже создала предпосылки для признания России государством-спонсором терроризма. Сначала соответствующее решение было принято в Украине, а затем его подхватили несколько европейских государств и ПАСЕ.

В то же время ожидать большого давления на Украину по поводу переговоров с Владимиром Путиным не стоит. Ведь именно это стало одной из главных тем в преддверии саммита G20.

Вероятно, ряд стран, таких как Индия и Китай, выскажутся относительно необходимости такого диалога, однако их призывы будут больше адресованы российской стороне.

При этом, учитывая позицию ЕС и Великобритании, планирующих полностью отказаться от каких-либо контактов с российской делегацией, риск любого подобного давления на Украину существенно уменьшается.