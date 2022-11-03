Стоит ли Зеленскому посетить саммит G20 для встречи с Путиным: ответ Офиса Президента

В скором времени пройдет встреча лидеров G20, туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Украина сегодня формирует повестку дня, у нас есть определенные сложности, идут тяжелые переговоры, до сих пор не все привыкли к тому, что Украина – действительно мощная страна, с которой нужно иметь абсолютно равноправные отношения.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что между тем Путин сегодня – это изгой, аутсайдер.

Читайте также Путину готовят "одинокий" стол: поедет ли диктатор на саммит G20

Михаил Подоляк не понимает, зачем смотреть в лицо Путину.

"Это все очевидно. Мы же видим каждый день дроны иранские, крылатые ракеты. И этот субъект выходит, говорит: "Мы готовы сидеть за столом переговоров", и в то же время отдает приказ атаковать инфраструктуру критическую в Украине", – говорит Подоляк.

Советник главы ОПУ говорит, что на лице Путина все написано, с учетом того, как он говорит, что он говорит, как он аргументирует свою позицию, как он выглядит, как он общается со своим окружением.

Будет ли встреча Зеленского и Путина на G20

Нет смысла, более того, я считаю, что постепенно формируются другие центры влияния в Российской Федерации, например, господин Пригожин ведет себя так, будто это он руководит войной как таковой, это он руководит силовой вертикалью.

– говорит Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, Пригожин хочет косвенно сказать, что он, если не равен, то практически равен Путину, что нужно на него ориентироваться, что он будущий лидер, например, России.

По его словам, это выглядит совсем не так, как это было до начала войны. То есть Путин не икона, Путин абсолютно прогнозируемый, абсолютно понятный, абсолютно четкий и понятный по своей аргументации.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Понятно, что эта аргументация не изменилась с начала войны – смотреть ему в глаза, что-то говорить – это просто тратить время.

Путин больше не икона

"Более того, это значит сойти с уровня глобального политика, на котором сегодня находится президент Зеленский, до уровня маленького регионального лидера, который просто, к сожалению, имеет много оружия, и, к сожалению, имеет доступ к ядерному оружию", – убежден Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк убежден, что с точки зрения сознания, аргументации и интеллекта это абсолютно разные люди, то есть их уровень совершенно разный.

По словам советника Ермака, Россия умирает. С точки зрения того, что было, например, 10 или 5 лет тому назад, когда Россия доминировала, по крайней мере в европейской политике, она говорила: "Будем делать так, вы должны нам подыграть в том", то сегодня Россия умирает как влиятельный глобальный игрок.

"Ее не будет после войны, будет маленькое карликовое государство не с территориальной точки зрения, а с точки зрения влияний. Так зачем? Это как господину президенту Украины разговаривать с моей любимой Эритреей", – резюмирует Михаил Подоляк.