Кульминация саммита G20 определит ее дальнейшую судьбу

Публичной кульминацией саммита G20 должна стать резолюция. Особенность этого года – война. Учитывая, что пишут западные медиа, например Bloomberg, борьба идет за каждое слово.

Назовут ли войну войной

В представлении большинства стран двадцатки выражение "война России в Украине" или "российская война в Украине" выглядят корректно и соответствуют фактическому положению вещей.

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Конечно, Российская Федерация против. Они бы, конечно, мечтали бы, чтобы все называли войну "специальной военной операцией", но, как известно, дурак мыслью богатеет.

Компромиссным вариантом может стать "война в Украине", без привязки к России. Хз. По-моему, никакой это не выход, даже учитывая, что и так всем все понятно.

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Историческая "бомба"

Через десятилетие отсутствие этого слова будет приводить к недоразумению, свободным трактовкам и ненужным размышлениям на пустом месте.

Посмотрим, что получится. Вероятно, никакой резолюции не будет. И тогда это будет первый случай в истории G20, и тогда спокойно можно будет говорить о G19+1, а еще лучше просто о G19.

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