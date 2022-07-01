Россию нужно выбрасывать из G20, – Давидюк предположил, как это сделать

Запад сейчас пытается убедить Индонезию, как страну-хоста, что принимает саммит G20 – отказаться от присутствия Путина. А кремлевский диктатор делает все, чтобы присутствовать там.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что мы знаем, как никто – Россия, это страна, которая постоянно везде напрашивается, а потом приходит и портит все.

Читайте также Зеленский прокомментировал участие в G20, куда собирается приехать Путин

И здесь так же – встреча "сильных мира сего" может быть испорчена присутствием Путина, добавил политолог.

По мнению Николая Давидюка, мир все же выбросит Россию из G20 и изолирует Путина от всего цивилизованного. Ведь почему-то Иран и Ирак не приглашают на такие встречи, а это страны с такими же запасами нефти и газа, как у России.

"Если сравнивать объемы экономик, то среди стран-членов G20 есть уступающие Ирану, например. Но это не имеет значения, потому что такие страны, как Иран или Ирак – токсичные и являются террористами", – убежден политолог.

Но есть важный нюанс – когда мир выбросит Россию из G20, они должны пригласить туда Украину. Это будет действительно усиление этой организации,

– объясняет Давидюк.

Без таких действий, саммит G20, будет выглядеть как полутеррористическое собрание, за столом которого сидит "Усама бен Ладен 2022", убивающий детей и уничтожающий города, резюмирует политолог.

Николай Давидюк объяснил, как избавиться от России в G20: смотрите видео

Путин планирует присутствовать на саммите G20

15 – 16 ноября 2022 года на Бали состоится саммит стран "большой двадцатки". Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил и российского диктатора Владимира Путина.

Помощник Путина Ушаков уже заявил, что Путин отправится в Индонезию и даже надеется, что встреча состоится офлайн.

Принять участие в саммите G20 должен и президент Украины Владимир Зеленский. Какими мотивами руководствовался Видодо, когда приглашал на саммит Путина, неизвестно.

Напомним, что в апреле президент США Джо Байден лично звонил по телефону Видодо и просил не допустить участия Путина в саммите "большой двадцатки". Активную работу в этом направлении проводили и американские дипломаты. Также Байден призвал вообще исключить Россию из этого формата за то, что она напала на Украину. К сожалению, к его аргументам относительно Путина не прислушались.

А вот на участие Владимира Зеленского, на котором настаивали США, Видодо пошел. 29 апреля он позвонил по телефону нашему президенту и пригласил принять участие в саммите.