Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що ми знаємо, як ніхто – Росія, це країна, яка постійно усюди напрошується, а потім приходить і все псує.

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І тут так само – зустріч "сильних світу цього" може бути зіпсована присутністю Путіна, додав політолог.

На думку Миколи Давидюка, світ все ж викине Росію із G20 та ізолює Путіна від усього цивілізованого. Адже ж чомусь Іран та Ірак не запрошують на такі зустрічі, а це країни із такими ж запасами нафти і газу, як у Росії.

"Якщо порівнювати об'єми економік, то серед країн-членів G20, є такі, що поступаються Ірану, наприклад. Але це не має значення, бо такі країни, як Іран чи Ірак – токсичні і є терористами", – переконаний політолог.

Але, є важливий нюанс – коли світ викине Росію із G20, вони мають запросити туди Україну. Це буде справді підсилення цієї організації,

– пояснює Давидюк.

Без таких дій, саміт G20, буде виглядати, як напівтерористичне зібрання, за столом якої сидить "Усама бен Ладен 2022", що вбиває дітей і знищує міста, резюмує політолог.

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Путін планує бути присутнім на саміті G20

15 – 16 листопада 2022 року на Балі відбудеться саміт країн "великої двадцятки". Президент Індонезії Джоко Відодо запросив і російського диктатора Володимира Путіна.

Помічник Путіна Ушаков вже заявив, що Путін поїде в Індонезію та навіть сподівається, що зустріч відбудеться офлайн.

Взяти участь у саміті G20 має й президент України Володимир Зеленський. Якими мотивами керувався Відодо, коли запрошував на саміт Путіна, невідомо.

Нагадаємо, що у квітні президент США Джо Байден особисто телефонував Відодо та просив не допустити участі Путіна у саміті "великої двадцятки". Активну роботу у цьому напрямку проводили й американські дипломати. Також Байден закликав взагалі виключити Росію з цього формату за те, що вона напала на Україну. На жаль, до його аргументів щодо Путіна не дослухалися.

А от на участь Володимира Зеленського, на які наполягали США, Відодо таки пішов. 29 квітня він зателефонував нашому президенту та запросив взяти участь у саміті.