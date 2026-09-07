Об этом 24 Каналу рассказала политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филипенко. По ее словам, в любом случае приглашение россиянина на саммит G20 – это плохой сигнал. Европа выразила протест против такого решения Соединенных Штатов.

Почему пригласили российского министра?

Как подчеркнула Филипенко, речь пока не идет о попытке налаживания отношений между США и Россией. Соединенные Штаты разделяют здесь дипломатическую и экономическую составляющие.

Это вовсе не означает, что проходят какие-то дипломатические встречи, несмотря на войну в Украине. Также нет никаких экономических уступок. Но американцы хотят, чтобы Москва была заинтересована в как можно более скором прекращении огня и завершении войны. Поэтому США пошли на такой шаг,

– сказала Филипенко.

При этом Россия тоже всячески пытается улучшить отношения с различными странами через бизнес-вопросы. Например, они разрешили южнокорейскому контейнеровозу пройти в Европу через Арктику.

Россия таким образом показывает, что сейчас это лишь тест. А вот через год уже могут быть десятки или сотни кораблей. Они показывают, что с Москвой выгодно сотрудничать. И таким образом подталкивают к тому, чтобы все вставали на их сторону и заставляли Украину согласиться на их требования,

– подчеркнула Филипенко.

В то же время США пока действуют принципиально. Там подчеркивают, что нужно выполнить единственное требование – пойти на немедленное прекращение огня. Россия же не хочет этого делать.