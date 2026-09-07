Про це 24 Каналу розповіла політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко. За її словами, у будь-якому випадку запрошення росіянина на G20 – це поганий сигнал. Європа протестувала проти такого рішення Сполучених Штатів.

Чому запросили російського міністра?

Як наголосила Філіпенко, наразі не йдеться про спробу налагодження відносин між США та Росією. Сполучені Штати розділяють тут дипломатичну та економічну складову.

Це зовсім не означає, що є якісь дипломатичні зустрічі, попри війну в Україні. Також немає економічних послаблень. Але американці хочуть, щоб Москва була зацікавлена якнайшвидше припинити вогонь та завершити війну. Тому США пішли на такий крок,

– сказала Філіпенко.

При цьому Росія теж всіляко намагається покращити відносини з різними країнами через бізнесові питання. До прикладу, вони дозволили південнокорейському контейнеровозу пройти до Європи через Арктику.

Росія таким чином показує, що наразі це лише тест. А ось через рік вже можуть бути десятки або сотні кораблів. Вони показують, що з Москвою вигідно співпрацювати. І так штовхають, аби ставали на їхню сторону та змушували Україну погодитися на їхні вимоги,

– підкреслила Філіпенко.

Натомість США поки діють принципово. Там наголошують, що потрібно виконати єдину вимогу – піти на негайне припинення вогню. Росія ж не хоче цього робити.