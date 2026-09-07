Плохой знак: почему министра финансов России пригласили на саммит G20
Министра финансов России Антона Силуанова пригласили на одно из мероприятий саммита G20, организатором которого выступили Соединенные Штаты. Это неприятный сигнал, но американцы не отказались от своего главного требования в отношении РФ.
Об этом 24 Каналу рассказала политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филипенко. По ее словам, в любом случае приглашение россиянина на саммит G20 – это плохой сигнал. Европа выразила протест против такого решения Соединенных Штатов.
Почему пригласили российского министра?
Как подчеркнула Филипенко, речь пока не идет о попытке налаживания отношений между США и Россией. Соединенные Штаты разделяют здесь дипломатическую и экономическую составляющие.
Это вовсе не означает, что проходят какие-то дипломатические встречи, несмотря на войну в Украине. Также нет никаких экономических уступок. Но американцы хотят, чтобы Москва была заинтересована в как можно более скором прекращении огня и завершении войны. Поэтому США пошли на такой шаг,
– сказала Филипенко.
При этом Россия тоже всячески пытается улучшить отношения с различными странами через бизнес-вопросы. Например, они разрешили южнокорейскому контейнеровозу пройти в Европу через Арктику.
Россия таким образом показывает, что сейчас это лишь тест. А вот через год уже могут быть десятки или сотни кораблей. Они показывают, что с Москвой выгодно сотрудничать. И таким образом подталкивают к тому, чтобы все вставали на их сторону и заставляли Украину согласиться на их требования,
– подчеркнула Филипенко.
В то же время США пока действуют принципиально. Там подчеркивают, что нужно выполнить единственное требование – пойти на немедленное прекращение огня. Россия же не хочет этого делать.