Президент Индонезии исключил личное присутствие Путина на саммите G20, – премьер Италии

Путин решил "порадовать" саммит G20 своим присутствием. Правда, туда его никто не звал и не приглашал.

Российские пропагандисты поспешили разнести слова представителя Путина о том, что российский диктатор отправится на саммит G20 в Индонезию. Цивилизованный мир решил немного их приземлить – Путин уже "приехал".

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Путина в Индонезии не будет

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил о том, что радость россиян по поводу участия Путина в саммите G20 не имеет реальных оснований. Итальянский премьер заверил: президент Индонезии Джоко Видодо не будет приглашать российского диктатора.

Что касается присутствия Путина: президент Видодо это исключает. Он был категоричен – Путин не приедет. Возможно дистанционное включение, увидим,

– заявил Драги.

Реакция Кремля

После слов Драги в Москве сразу "запылало". Там начали сразу кричать о том, что приглашение Путину уже поступило, и тот дал утвердительный ответ.

30 июня президент Индонезии Джоко Видодо должен посетить Россию. Возможно, тогда что-нибудь прояснится.

Ранее западные страны выражали категорическое несогласие с участием России в формате "большой двадцатки", а США вообще требовали исключить оккупантов из списка членов.

Саммит G20 состоится 15 – 16 ноября на Бали, президент Индонезии Джоко Видодо является председательствующим.

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