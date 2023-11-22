"Чтобы война наконец закончилась": Шольц на саммите G20 призвал Путина вывести армию из Украины

Олаф Шольц все еще пытается достучаться до Владимира Путина. В ходе прошедшего в виртуальном формате саммита G20 канцлер Германии призвал российского президента прекратить войну против Украины.

Он заявил, что в среду 22 ноября призвал Владимира Путина прекратить войну, развязанную Россией против Украины. Собственно президент страны-агрессора принимал участие в этом саммите впервые с начала полномасштабного вторжения.

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Шольц попытался достучаться до Путина

Я призвал президента Путина прекратить нападение на Украину и вывести войска с украинской территории, чтобы эта война наконец-то закончилась,

– сказал Шольц журналистам на пресс-конференции в Берлине вместе с госпожой премьер-министром Италии Джорджей Мэлони.

По словам Джорджи Мэлони, виртуальное присутствие Владимира Путина на саммите G20 было "легким". А все потому, что президенту России не нужно было покидать Москву, чтобы принять участие в виртуальной встрече.

Мелони приветствовала предложение Путина работать над достижением мира в Украине. Впрочем, добавила, что "мы не должны забывать, что в Украине есть агрессор".

России достаточно просто вывести свои войска с захваченной территории,

– подчеркнула Мэлони.

Напомним, что на два последних саммита G20 Владимир Путин не поехал. Вместо себя он наряжал министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Более того, российский президент не слишком охотно покидает страну. В частности после того, как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Причина – участь в незаконной депортации украинских детей.

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