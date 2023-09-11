Декларация G20 вызвала возмущение в Украине, однако фактически наши главные союзники отреагировали на нее с позитивом. Почему реакция партнеров была именно такой и серьезны ли это будет иметь последствия 24 Каналу рассказал Станислав Желиховский – кандидат политических наук, эксперт-международник.

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Почему декларация G20 является не такой резкой, как в прошлом году

Украинский МИД раскритиковал эту декларацию, потому что там упомянули не страну-агрессорку. В прошлом году в Индонезии на саммите G20 была четкая формулировка о том, что Россия – страна-агрессор. Тогда это коммюнике соответственно отказались поддерживать Китай и Россия.

Содержание итогового документа сформулировали более мягко. Он скорее декларативный и цитирует устав ООН, чем имеет конкретные прописанные нормы или осуждение России. В общем, там очень обтекаемо говорится о войне, и не упомянуто, что именно Россия является страной-агрессором. Это и повлекло негативную реакцию со стороны Киева. И это очень правильно, что МИД Украины выразил этот протест,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

Ведь если такая тенденция будет продолжаться, то Украина будет видеть лишь неадекватные итоговые документы любых многосторонних встреч, где Россию будут выносить за скобки. Это будет устраивать и Россию, и всех потенциальных партнеров.

Фактически украинский вопрос все больше и больше будет отходить на задний план.

На что указывает положительная реакция партнеров

"Что касается позиции США, то здесь они остались довольны. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил убеждение, что страны "Группы 20" в этом заявлении отстояли важность территориальной целостности Украины. Британский премьер Риши Сунак сказал, что G20 согласилась на очень сильный сигнал. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал успех индийской дипломатии, добавив, что многие раньше не думали, что это возможно", – отметил международник.

Так же и президент Франции Эммануэль Макрон считает, что итоговое заявление G20 стало для России дипломатическим фиаско и Москва осталась изолированной. То есть большинство украинских партнеров поздравило коммюнике.

Здесь понятно, что для Джо Байдена было очень важно, чтобы вообще подписали некий итоговый документ, ведь именно на этом настаивала Индия. Зачем это делалось? Потому что сейчас важно для Запада на свою сторону переманить Индию как важного растущего международного игрока,

– подчеркнул Желиховский.

То есть основная цель саммита была не в том, чтобы играть против России, но скорее происходила игра против Китая. И собственно то, что ее лидер не прибыл на эту встречу, является также доказательством того, что это прекрасно понимают.

Станислав Желиховский объяснил реакцию на декларацию G20: смотреть видео

"Есть определенный раскол в Группе двадцати, и поэтому Соединенным Штатам очень важно на свою сторону перетащить как можно больше стран, как условно можно отнести к не западным, так и принадлежащим к Глобальному Югу", – отметил эксперт- международник.

Именно поэтому Вашингтон доволен и встречей в Нью-Дели итоговым документом, где, к сожалению, Украину упоминают лишь как "одну из сторон конфликта". Геополитические реалии сейчас достаточно непросты, однако, возможно, именно такая стратегия поможет большему количеству стран консолидироваться и противостоять российской агрессии.

Декларация G20: что известно