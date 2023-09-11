Декларація G20 викликала обурення в Україні, проте фактично головні наші союзники відреагували на неї з позитивом. Чому реакція партнерів була саме такою і чи серйозні це матиме наслідки 24 Каналу розповів Станіслав Желіховський – кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.

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Чому декларація G20 є не такою різкою, як торік

Українське МЗС розкритикувало цю декларацію, тому що там згадали не країну-агресорку. Натомість торік в Індонезії на саміті G20 було чітке формулювання про те, що Росія – країна-агресор. Тоді те комюніке відповідно відмовилися підтримувати Китай та Росія.

Зміст підсумкового документа сформулювали м'якіше. Він радше є декларативним і цитує статут ООН, ніж має конкретні прописані норми чи засудження Росії. Загалом там дуже обтічно мовиться про війну, і не згадано, що саме Росія є державою-агресором. Це і спричинило негативну реакцію з боку Києва. І це дуже правильно, що МЗС України висловило цей протест,

– наголосив Станіслав Желіховський.

Адже якщо така тенденція продовжуватиметься надалі, то Україна бачитиме лише неадекватні підсумкові документи будь-яких багатосторонніх зустрічей, де Росію виноситимуть за дужки. Це буде влаштовувати і Росію, й усіх потенційних партнерів.

Тобто фактично українське питання все більше і більше відходитиме на задній план.

На що вказує позитивна реакція партнерів

"Щодо позиції США, то тут вони залишилися задоволеними. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив переконання, що країни "Групи 20" у цій заяві відстояли важливість територіальної цілісності України. Британський прем'єр Ріші Сунак сказав, що G20 погодилася на дуже сильний сигнал. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав успіх індійської дипломатії, додавши, що багато хто раніше не думав, що це можливо", – зауважив міжнародник.

Так само і президент Франції Емануель Макрон вважає, що підсумкова заява G20 стала для Росії дипломатичним фіаско і Москва залишилася ізольованою. Тобто більшість українських партнерів привітала комюніке.

Тут зрозуміло, що для Джо Байдена було дуже важливо, щоб взагалі підписали якийсь підсумковий документ, адже саме на цьому наполягала Індія. Для чого це робилося? Бо зараз важливо для Заходу на свій бік переманити Індію як важливого міжнародного гравця, що росте,

– підкреслив Желіховський.

Тобто основна була мета саміту була не в тому, щоб грати проти Росії, але радше відбувалася гра проти Китаю. І, власне, те, що її лідер не прибув на цю зустріч, є також доказом того, що це прекрасно розуміють.

Станіслав Желіховський пояснив реакцію на декларацію G20: дивитись відео

"Є певний розкол у Групі двадцяти, і тому Сполученим Штатам дуже важливо на свій бік перетягнути якомога більше країн, як тих, що, умовно, можна віднести до не західних, так і тих, що належать до Глобального Півдня", – зазначив експерт-міжнародник.

Саме тому Вашингтон задоволений і зустріччю у Нью-Делі підсумковим документом, де, на жаль, Україну, згадують лише як "одну зі сторін конфлікту". Геополітичні реалії зараз є досить непростими, однак, можливо, саме така стратегія допоможе більшій кількості країн консолідуватися та протистояти російській агресії.

Декларація G20: що відомо