Военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем ютуб-канале, что многие страны зависят от зерновой сделки, возобновление которой можно было бы обсудить на саммите в Дели, передает 24 Канал.
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"Наши проблемы сегодня – это первый вопрос повестки дня саммита любого формата. Потому что такой масштабной войны на европейском континенте не было со времен Второй мировой", – подчеркнул Жданов.
Почему Украину должны пригласить на саммит G20: смотрите видео
Как известно, министр иностранных дел Индии объяснил отказ пригласить Украину тем, что платформа G20 посвящена экономическому росту и развитию, а не разрешению конфликтов.
Однако как минимум поставка украинского зерна отвечает заявленной теме. В то же время Россию, остановившую действие зерновой сделки, почему-то на саммит пригласили.
Путин поедет в Дели
Так, российский диктатор примет участие в саммите "Большой двадцатки". СМИ сообщали, что администрация Владимира Путина освобождает расписание для него на время проведения этого мероприятия.
К слову, Международный уголовный суд выдал ордер на арест тирана за депортацию украинских детей на территорию России. Страны, ратифицировавшие Римский устав, обязаны арестовать военного преступника. К сожалению, Индия к ним не принадлежит.
Саммит G20 в Дели: основное
- Встреча "Большой двадцатки" состоится 9–10 сентября в Дели. Помимо стран G-20, будут также Египет, Сингапур, Испания, Бангладеш, Оман, Нигерия, Маврикий, Нидерланды, ОАЭ.
- Украина не получила официальное приглашение, но работает над этим. Заместитель министра иностранных дел Украины Михаил Точицкий отметил, что идет работа с нашими партнерами.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что присутствие Украины на саммите G20 является критическим. Это еще одна возможность напомнить о том, что Россия нарушает международное право.