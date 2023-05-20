Это в эфире 24 Канала предположил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он также добавил, что, возможно, вопрос уже частично решен.

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"Я думаю, пока публично не объявлено, но решили, что будут забирать деньги. Зачем за счет своих налогоплательщиков восстанавливать Украину, когда виновник этих разрушений будет стоять в стороне", – предположил он.

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Деньги есть

Вопрос этот уже может быть частично решен, также предположил Фейгин. Но следует дождаться официальных заявлений. Это очень важно, поскольку говорится о сотнях миллиардов долларов. Решиться все на уровне G7.

"Там само собой будут инвестиции, интересы Запада на общем экономическом уровне. А другая инфраструктура, не приносящая дохода – больницы, школы, дороги. Кто это будет восстанавливать? Москва, которая разрушила. Деньги лежат на Западе. Вопрос как их технически забрать. Думаю, они это обсуждают", – добавил оппозиционный политик.

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