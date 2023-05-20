Це в ефірі 24 Каналу припустив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він також додав, що можливо питання вже частково вирішене.

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"Я думаю, поки публічно не оголошено, але вирішили, що будуть забирати гроші. Бо навіщо за рахунок своїх платників податків відновлювати Україну, коли винуватець цих руйнувань стоятиме в стороні", – припустив він.

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Гроші є

Питання це вже може бути частково вирішене, також припустив Фейгін. Але варто дочекатися офіційних заяв. Це дуже важливо, оскільки мовиться про сотні мільярдів доларів. Вирішитися все має на рівні G7.

"Там само собою будуть інвестиції, інтереси Заходу на загальному економічному рівні. А інша інфраструктура, яка не приносить доходу – лікарні, школи, дороги. Хто це буде відновлювати? Москва, яка зруйнувала. Гроші лежать на Заході. Питання як їх технічно забрати. Думаю, вони це й обговорюють", – додав опозиційний політик.

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