Про це 24 Каналу розповів керівник центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він припустив, довкола чого точитимуться розмови на саміті G7 у Японії.

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Клочок зауважив, що на жодному саміті, який проходить в Азії, не присутня Росія. Це показово, наскільки країна є ізгоєм, зокрема в Азії, з якою вона довгий час намагалося підтримувати хоч якийсь зв'язок.

"Навіть Південно-Африканська Республіка просто не знає вже куди вмоститися, щоб продемонструвати щонайменше свою неприхильність до Росії. Тобто показати: "ні, ні, ми не з ними", – додав аналітик.

Зеленський в Азії

Нагадаємо, що 19 травня Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, аби виступити на саміті Ліги арабських держав.

За словами керівника центру громадської аналітики, дуже важливо, що зараз президент нашої держави має змогу фізично бути присутнім на подібних самітах.

В умовах війни це справді круто. В нас є ця можливість – відправляти президента не в кабінеті, аби він вмикався по відеозв'язку, а конкретно домовлятися і розв'язувати питання. Адже на сьогодні це основна функція щодо завершення війни в Україні, для цього потрібна підтримка світу,

– наголосив Клочок.

Клочок припустив, чого чекати від саміту в Японії: дивитися відео

Зеленський прибув на саміт G7